A prefeitura de Epitaciolândia, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, está realizando a manutenção do sistema de iluminação pública em toda a cidade.

Segundo informou o Secretário de Obras Chiquinho Frota, foi contratado a empresa engelux para fazer os serviços de reparação de troca de algumas iluminarias que estão danificadas. “Os serviços não param, por determinação do Prefeito Sérgio Lopes, contratamos a empresa engelux que vai fazer a manutenção dos sistemas de iluminação em toda a cidade.” Destacou Frota.

Segundo repassou o prefeito Sérgio Lopes, a prefeitura vai fazer os serviços de reparação e preventivo a fim de evitar que muitas iluminarias queimem.

“Estamos fazendo através da empresa engelux a manutenção de reparação preventiva, a fim de evitar que as iluminarias de led queimem, Assim além de proporcionar uma cidade iluminada, vamos economizar com eventuais troca de lâmpadas no futuro.” Destacou o prefeito.

