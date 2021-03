Assessoria – Iniciada ao final do ano passado, as obras de reforma e readequação do antigo prédio do Palácio das Secretarias, local onde, desde 2019, funcionam as secretarias de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), está com 50% dos serviços concluídos. Mesmo em período de pandemia, os trabalhos seguem em ritmo acelerado para garantir melhores condições de trabalho aos servidores, além da geração de emprego com as obras.

A necessidade de reforma e readequação do espaço, que está recebendo o investimento de R$ 5 milhões, surgiu desde a aplicação da lei complementar de n° 359, que permitiu a fusão das secretarias de Planejamento e de Gestão Administrativa. Juntas, elas precisam de núcleos mais específicos e adequados para atender toda a demanda.

“Além de representar a valorização dos nossos servidores, com a reforma será oferecido um ambiente com instalações modernas e adequadas para o desempenho de suas atividades, o que também beneficia os usuários, que contarão com melhor estrutura nos atendimentos”, destacou Ricardo Brandão, titular da Seplag.

A reestruturação inclui redistribuição do espaço interno no prédio, revisão da instalação elétrica, manutenção da cobertura e alterações na fachada, além de outros reforços estruturais. Os recursos são provenientes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), atrelado ao Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre (PDSA) II. A reforma é fiscalizada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) e a conclusão está prevista para o mês de agosto.

“Essa obra é uma prova de que o Estado se importa e que está atento às necessidades de sua gestão. Em todos os locais que estamos passando, buscamos a melhorias dos espaços, ouvindo as necessidades da boca dos próprio funcionários. Essa é uma determinação do governador e estamos cumprindo”, disse a fiscal e diretora técnica da Seinfra, Karla Carriço.

