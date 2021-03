O Secretário de Meio Ambiente Jonas Cavalcante juntamente com a diretora de Cultura Enage Peres, estiveram em Rio Branco, buscando boas parcerias para a realização de projetos de Paisagismo nos espaços públicos do município.

“Visitamos o Horto Florestal em busca de plantas ornamentais para embelezar nossos espaços públicos, tivemos uma excelente recepção por parte do secretário Normando Sales, juntamente com sua equipe, na oportunidade falamos sobre novos desafios voltados ao meio ambiente e ao trabalho de paisagismo.”

Na ocasião nosso secretário conseguiu mudas de ipês, vindas do Viveiro da Floresta, que farão parte de um projeto da Prefeitura de Epitaciolândia, através da secretaria de meio ambiente, idealizado por ele juntamente com nosso prefeito Delegado Sérgio Lopes. Disse Enage Peres.

Segundo o Secretário de Turismo e Meio Ambiente, uma Cidade para atrair turistas e até mesmo investidores, tem de estar bem zelada, com suas ruas pavimentadas, limpas e as praças com um aspecto convidativo.

“Vamos aos poucos transformar nossa cidade em uma das mais belas do estado do Acre, além das praças e canteiros vamos plantar ipês na chegada da cidade, além disso um portal dando boas-vindas aos nossos visitantes será erguido dando uma nova cara para Epitaciolândia futura princesinha do Acre.” Destacou Jonas Cavalcante.

