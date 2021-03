Suspeito de matar jovem decapitado após ser levado de casa em Rio Branco é preso e confessa crime — Foto: Arquivo/PC-AC

Horas após receber informações sobre a morte do jovem Samuel Conceição da Silva, de 18 anos, equipes da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) iniciaram as investigações e conseguiram prender um dos suspeitos, que confessou o crime. Do G1 Acre

A vítima foi achada decapitada nessa quarta-feira (3), no Ramal da Zezé, no Segundo Distrito de Rio Branco e o suspeito foi preso ainda na quarta em um apartamento próximo ao local do crime. A informação foi confirmada pelo delegado responsável pelo caso, Ricardo Casas.

Na delegacia, o suspeito, que não teve o nome revelado pelo delegado, confirmou a participação na morte de Silva e disse que a motivação foi porque a vítima tinha trocado de facção criminosa.

“Ao que tudo indica, esse crime foi em decorrência de guerra entre facções. Segundo ele [suspeito], mas a gente ainda não confirmou essa versão, a vítima era da mesma facção que ele, mas saiu e foi para outra facção, foi morar em outro município e depois voltou para o bairro onde ainda é dominado pela facção rival. Por isso, ele foi julgado pelo chamado tribunal do crime e executado”, disse o delegado.

O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) informou que a vítima foi levada de casa na noite de terça-feira (2), por um conhecido, por volta das 21 horas.

O rapaz que teria levado Silva disse que queria conversar com ele. Depois disso, ele não voltou mais. E na manhã dessa quarta o corpo foi achado no mesmo ramal de onde foi levado.

Ainda segundo o delegado, conforme primeiros levantamentos, o crime foi praticado por ao menos três pessoas, mas as investigações continuam para confirmar essa situação e identificar outros envolvidos.

