Na tarde desta Quinta-Feira (04), as equipes de Saúde e Assistência Social do Município de Assis Brasil, receberam a visita de uma comitiva da SESACRE (Secretaria de Estado de Saúde do Acre) e SEASDHM (Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres), onde o intuito foi estabelecer parceria com o município, através de treinamento para auxiliar no levantamento dos dados dos imigrantes, tais como quantitativo de grávidas, crianças, pessoas especiais, além da nacionalidade de cada um e de qual estado brasileiro vieram, bem como se tem interesse em voltar.

Vale destacar que tais informações serão úteis para a criação de um relatório detalhado sobre os imigrantes, que servirá para expor melhor a situação deles, além de ajudar o município a angariar recursos e ajuda junto às instituições.

Itinerante de Saúde para os imigrantes nos dias 05 e 06 de Março

Outra pauta, tratada na reunião foi a organização do itinerante da saúde que será realizado exclusivamente para os imigrantes no Posto de Saúde, Terezinha Batista dos Santos, durante os dias 05 e 06 de Março (Sexta e Sábado), durante todo o dia, com atendimento médico, clínico geral, pediatra, realização de exames laboratoriais, teste rápido de COVID, etc.

