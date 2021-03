Policiais Militares do 1° Batalhão juntamente com Rondas Ostensivas Táticas (Rotam) prenderam dois indivíduos e apreenderam uma arma de fogo e dez munições no Bairro Bahia Velha, em Rio Branco.

Durante patrulhamento de rotina, os agentes receberam informações de que em uma residência daquela localidade havia uma arma de fogo escondida.

Os policiais logo foram ao endereço e constataram a veracidade dos fatos, no local foi encontrado uma espingarda e as 10 munições. Os dois jovens que estavam na residência foram conduzidos para a delegacia para prestar esclarecimentos sobre a arma de fogo e as munições apreendida.

Veja Abaixo Matéria Relacionada:

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo: Uma briga de estudantes que compareceram a uma Assembleia no bloco de Ciências Financeiras da Universidade Pública de El Alto (UPEA) terminou em tragédia. A partir de 17:00, o número de mortos subiu para sete, quatro homens e três mulheres, enquanto outros quatro estudantes universitários são hospitalizadas.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.