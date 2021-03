Com o objetivo de acompanhar de perto a situação nos municípios acreanos por causa da pandemia da Covid-19, deputados que integram a Missão da Comissão de Acompanhamento das Ações de Enfrentamento da Covid-19 da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) estiveram nesta quarta-feira, 3, em três municípios do interior.

A missão é composta dos deputados Roberto Duarte (MDB) Neném Almeida, Daniel Zen (PT), Cadmiel Bonfim (PSDB), Gerlen Diniz (Progressistas) e Marcos Cavalcante (PTB). Os parlamentares estiveram visitando unidades de saúde em Tarauacá, Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

A primeira parte da visita foi em Tarauacá. O deputado petista Daniel Zen, que é oposição ao governo Gladson, disse que as notícias que circularam sobre falta de oxigênio no hospital Sansão Gomes não é verdadeira. “Queremos tranquilizar a população de que essas informações não são verdadeira. O que está acontecendo é que com o aumento dos pacientes Covid aumenta o consumo de oxigênio e essa reposição que era feita semanalmente, está tendo que ser feita duas, até três vezes por semana”, afirma.

Os deputados chegaram a conclusão de que um dos encaminhamentos é a necessidade da instalação de uma usina de oxigênio no hospital. “Nós vamos fazer essa indicação ao governo do Acre por meio dessa comissão que está fazendo a visita aos hospitais do interior do Acre”, diz Roberto Duarte, presidente da comissão.

Após Tarauacá, os deputados estiveram nas unidades de saúde de Mâncio Lima e Rodrigues Alves. “Aqui em Rodrigues Alves a unidade mista precisa de muitas melhorias. Nosso objetivo é verificando de perto, poder ajudar a indicar o que deve ser feito para melhorar a qualidade no atendimento de saúde à população. Vamos levar essas necessidades ao governo do estado”, explica o deputado Neném Almeida.

A agenda de visita continua nesta quinta e sexta com agendas nas unidades de saúde em Cruzeiro do Sul, Feijó, Manoel Urbano e Sena Madureira.

Veja Abaixo Matéria relacionada:

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo: Uma briga de estudantes que compareceram a uma Assembleia no bloco de Ciências Financeiras da Universidade Pública de El Alto (UPEA) terminou em tragédia. A partir de 17:00, o número de mortos subiu para sete, quatro homens e três mulheres, enquanto outros quatro estudantes universitários são hospitalizadas.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.