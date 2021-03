Nesta quinta-feira (4/3), a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC) estará em Cruzeiro do Sul para a entrega de 300 kits de limpeza para famílias atingidas pelas cheias dos rios Moa e Juruá.

Perpétua tem circulado pelos municípios que vivenciam o drama da alagação e, agora, a vazante dos rios com o #GabineteSolidário, entregando cestas básicas e água mineral. “Com a vazante dos rios, é muito importante que cheguemos com material de limpeza. A água vai embora, mas a lama pesada fica e tem um mau cheiro muito forte. O cenário é de guerra em muitos bairros das cidades acreanas”, diz a deputada. Ela alerta para o risco de doenças causadas por contato com água de enchentes, como a leptospirose.

Segundo Perpétua, quando ela e o marido, o também deputado, Edvaldo Magalhães, iniciaram a campanha de doações, com recursos próprios, muitos amigos do Acre e de fora do Acre se dispuseram a ajudar. “Tem sido uma campanha linda! Alguns doadores me encaminharam recibo da compra de 1 galão de água mineral, de uma cesta básica. Outros doaram quantidades maiores. Sou muito grata ao apoio que tenho recebido da equipe do #342Amazonia e da Comissão Pastoral da Terra”, diz a deputada.

Perpétua faz questão de lembrar que em nenhum momento o #Gabinete Solidário fez campanha de arrecadação de dinheiro ou abriu uma conta específica. “Quem queria contribuir, eu indicava as contas dos supermercados nos municípios atingidos pelas cheias e as pessoas compravam diretamente aquilo que queria doar. O #GabineteSolidário recebia as doações e entregávamos onde conseguíamos chegar. Fomos em comunidades muito distantes, com o cuidado necessário de ajudar aos que mais precisam”, enfatizou Perpétua.

Tarauacá

Na sexta feira (5/3), o #GabineteSolidário, coordenado por Perpétua, segue para Tarauacá, dando continuidade a agenda de ajuda humanitária às famílias atingidas pelas cheias dos rios no Acre.

Cada um dos 300 “kits de limpeza pós-alagação” contém:

1 balde.

1 pano de chão.

1 vassoura com cabo.

1 Rodo/cabo.

1 pacote de sabão em barra.

2 pacotes de sabão em pó.

1 litro de água sanitária.

1 litro de álcool 70.

