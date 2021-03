PM/AC – As Polícias Militar e Civil, junto com membros do Gefron, que atuam na região de fronteira em Brasileia e Epitaciolândia, apreenderam duas armas de fogo e prenderam um foragido da justiça em ocorrências nos municípios.

Em Brasileia, os policiais tinham informações que um indivíduo estava portanto uma arma de fogo. Ao averiguar o endereço indicado, os militares avistaram o suspeito, que fugiu, arremessando a arma em um terreno.

Foi realizado um cerco, o envolvido foi capturado, e um revólver foi encontrado. Ainda, em busca no sistema do judiciário, foi localizado um mandado de prisão em aberto, em desfavor do indivíduo.

Em Epitaciolândia, uma ação conjunta entre PM, PC e Gefron resultou na apreensão de uma arma de fogo. Os policiais tinham informações que dois indivíduos andavam armados pelo bairro José Hassem.

Ao averiguar o fato, a guarnição se deparou com os suspeitos que esconderam a arma próximo a um freezer, em um comércio. Os militares conseguiram conter a dupla e localizar um revólver.

Os policiais encaminharam os envolvidos à delegacia, juntamente com os armamentos apreendidos, para que fossem tomadas as providências cabíveis aos casos.

