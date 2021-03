Parcela do financiamento da mansão de Flávio Bolsonaro custa mais da metade do seu salário, aponta simulação – Foto: ABr | Reprodução

Brasil 247 – “Todo mundo sabe que a casa comprada supostamente por 6 milhões vale muito mais do que isso no mercado… Seria mais um super negócio do ás dos imóveis ou simplesmente mais uma falcatrua? PS: pergunta meramente retórica”, postou o economista Eduardo Moreira, em suas redes sociais.

Escritura

De acordo com a escritura de compra do imóvel, Flávio Bolsonaro financiou R$ 3,1 milhões junto ao BRB, para quitação em 360 meses, com taxas de juros entre 3,65% e 4,85%. Sua esposa Fernanda, que é dentista, também consta como compradora.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Flávio afirmou que a compra foi dentro da legalidade.

— Eu vendi um imóvel que eu tinha no Rio de Janeiro, vendi uma franquia que eu possuía também no Rio de Janeiro, e dei entrada numa casa aqui em Brasília, e a maior parte do valor dessa parte tá sendo financiada no banco, numa taxa que foi aprovada conforme meu rendimento familiar, como qualquer pessoa no Brasil pode fazer — afirmou o senador.

