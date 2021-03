De cada quatro casos novos registrados de Covid no mundo, um aconteceu no Brasil nas últimas 24 horas. Ato da ONG Rio de Paz para lembrar as mortes pela Covid-19. 11/06/2020 – Foto: REUTERS/Pilar Olivares

Brasil 247 – O jornalista Jamil Chade, em sua coluna no portal UOL, informou que, segundo a OMS, o Brasil registrou o maior número de novas infecções no mundo em 24 horas, superando os EUA e “aprofundando sua posição de um dos palcos mais dramáticos da expansão da covid-19 no mundo”. De cada quatro casos novos registrados de Covid no mundo, um aconteceu no Brasil nas últimas 24 horas.

Os dados foram publicados na manhã desta quinta-feira (4) pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e apontam que 59,9 mil foram registrados no Brasil no período de 24 horas e submetidos para a agência. No caso dos EUA, foram 57,8 mil.

Chade explica que “as informações são divulgadas pela agência com base aos números oficiais submetidos por cada um dos países. Por conta do trabalho de reunir dados de mais de 190 países, o cálculo da OMS conta com um atraso em comparação a outros mapeamentos do vírus por entidades privadas ou institutos de pesquisa”.

“Numa contagem semanal, o Brasil também caminha para superar os EUA. Foram 389 mil novas infecções no Brasil em sete dias, contra 448 mil nas cidades americanas. Em dezembro, os americanos registravam 1,6 milhão de novos casos. Nos números totais da pandemia, o Brasil continua em terceiro lugar, com 10,6 milhões de casos, contra 11,1 milhões na Índia e 28,4 milhões nos EUA”, acrescenta.

