Policiais militares do município de Cruzeiro do Sul prenderam na tarde desta quarta-feira, 03, sete adultos e apreenderam um adolescente de 13 anos.

Os militares foram acionados para atender uma ocorrência em que cinco indivíduos, entre eles um adolescente de 13 anos, teriam furtado R$ 400,00 de uma igreja no bairro Tiro ao Alvo.

Os PMs intensificaram as rondas e localizaram os suspeitos em uma área de mata. No momento da abordagem, eles usavam drogas que teriam comprado com o dinheiro furtado do templo religioso.

Após a abordagem, os militares foram informados que duas residências nas proximidades eram utilizadas como pontos de venda e consumo de entorpecentes.

As guarnições montaram o cerco policial e flagraram três pessoas com 500 gramas de maconha e 30 trouxinhas de cocaína, além de materiais usados na embalagem e produção de drogas.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Geral de Polícia Civil do município, para serem tomadas todas as providências cabíveis ao fato.

