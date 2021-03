A executiva estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), representada pelo presidente Dêda e demais membros: Adauto, Amanda, Alemão, Paula e a deputada estadual Maria Antônia; vem através desta nota externar seu profundo pesar pela imensurável perda do 1º Vice-presidente estadual do partido, Francisco Rodson dos Santos Souza, carinhosamente conhecido como Pr. Rodson.

Enquanto membro do PROS, Pr. Rodson contribuiu significativamente no andamento das articulações, pois além de pastor, Rodson era uma pessoa extremamente qualificada, onde atuava como Psicanalista Clínico, sempre com boas ideia e sugestões bem elaboradas apresentadas nas reuniões do partido no qual Ele era muito presente e que sem dúvidas vai fazer muita falta e deixar grandes lembranças.

Lamentavelmente, o amigo Rodson, que sempre foi uma pessoa muito querida e um homem honrado e de muita fé, foi mais uma vítima da Covid-19 que tem afetado e levado muitas pessoas queridas. Aqui a família PROS deixa seus sinceros sentimentos à família e amigos que infelizmente têm de lidar com a partida do nosso companheiro Pr. Rodson.

Partida esta que deixa uma lacuna muito grande nos corações nos nossos corações neste momento de muita dor e sofrimento. Que neste momento, nosso querido companheiro seja recebido no reino da Glória.

