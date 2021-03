Miguel Nicolelis e cemitério em Manaus (AM) em meio à pandemia de coronavírus – Foto: Brasil 247 | REUTERS/Bruno Kelly

Brasil 247 – O cientista Miguel Nicolelis, um dos mais renomados neurocientistas do mundo e atualmente grande especialista da pandemia do coronavírus, afirmou que a falha do governo Bolsonaro em conter a pandemia da Covid-19 transforma o Brasil em um “laboratório a céu aberto” para o coronavírus se proliferar e eventualmente mudar em novas variantes, ameaçando a volta à normalidade ao redor do mundo.

As declarações foram feitas em entrevista ao jornal britânico The Guardian , que deu destaque de capa à reportagem em seu portal. “O Brasil é um laboratório a céu aberto para o vírus se proliferar e eventualmente criar mutações mais letais”, disse, alertando que agora não se trata mais de um problema nacional. “”Isso é sobre o mundo. É global”, acrescentou.

Segundo o especialista, a situação brasileira irá chocar o mundo, que se prepara para voltar à normalidade: “Minha previsão é que se o mundo ficou chocado com o que aconteceu em Bérgamo, na Itália, e com o que aconteceu em Manaus há algumas semanas, ficará ainda mais chocado com o resto do Brasil se nada for feito”. Ele ainda previu que, “se São Paulo capital colapsar, Manaus vai ser história da carochinha”.

Nicolelis instou a comunidade internacional a tomar medidas efetivas contra o governo Bolsonaro, descrito por ele como um “líder tão obtuso, tão atrasado”. “O mundo deve se manifestar com veemência sobre os riscos que o Brasil representa para o combate à pandemia”, completou.

Horas depois, em entrevista à TV Democracia, no Youtube, Nicolelis acrescentou que “até a Índia, que tinha chances de ter uma explosão [de casos], conseguiu debelar. E agora o mundo está preocupado porque os Estados Unidos estão com queda no número de mortes, e infelizmente o Brasil vai se transformando no pária mundial”.

“O Brasil está a dias de um colapso sanitário nacional e a maior tragédia humanitária de sua história”, ressaltou, prevendo que o País chegará muito em breve aos 2 mil óbitos diários – hoje o Ministério da Saúde já confirmou 1.910 – e também muito rapidamente aos 3 mil, se não se fechar completamente por ao menos 15 dias.

