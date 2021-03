A primeira dose da vacina começou a ser aplicada no dia 20 de janeiro. Desde esse período que a Prefeitura e a Secretaria de Saúde estão no esforço conjunto para seguir o Plano Nacional de Vacinação, do Ministério da Saúde.

Nesta Terça-feira (02), o Prefeito César Andrade anunciou que o município recebe mais um lote, esse com 100 doses, onde será dado início a 5ª Etapa da vacinação, onde serão vacinadas pessoas de 70 a 74 anos, pessoas de 75 a 89 anos, e Trabalhadores da saúde.

“Somente após encerrada a vacinação da Fase 1 é que se pode pensar em iniciar uma segunda fase, sempre seguindo as recomendações do Ministério da Saúde”, pontua a Secretária de Saúde, Ana Flávia Melo.

Assessoria de Comunicação.