O deputado Pedro Longo elogiou nesta terça-feira (2), em seu pronunciamento na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a iniciativa do governador Gladson Cameli de criar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Social para os jovens de baixa renda, gratuitamente.

De acordo com o parlamentar, a novidade contribui para que os beneficiados ingressem no mercado de trabalho com mais facilidade.

Na mesma ocasião, Longo pediu que a Secretaria da Fazenda elabore um programa de parcelamento dos débitos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Para o parlamentar, a medida é necessária para permitir que as pessoas possam utilizar seus veículos para o transporte seguro e também para obter renda.

“Muitos proprietários deixaram de pagar o IPVA e taxas do Detran não porque desejavam, mas porque perderam seus empregos ou fontes de renda em razão da pandemia que já se arrasta há mais de um ano. É justo o Estado facilitar a regularização dispensando juros e multas e parcelando os débitos”, concluiu.

Veja Abaixo Matéria Relacionada:

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo: Uma briga de estudantes que compareceram a uma Assembleia no bloco de Ciências Financeiras da Universidade Pública de El Alto (UPEA) terminou em tragédia. A partir de 17:00, o número de mortos subiu para sete, quatro homens e três mulheres, enquanto outros quatro estudantes universitários são hospitalizadas.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.