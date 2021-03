O Deputado Federal Léo de Brito (PT), visitou na tarde desta terça feira 02, o Gabinete do prefeito de Epitaciolândia Sérgio Lopes, essa é a primeira vez que o parlamentar vem esse ano no município, além da visita de cortesia, o deputado aproveitou para anunciar duas emendas para investimentos nas áreas da saúde e infraestrutura.

Para saúde Léo de Brito destinou um montante de 500 mil reais, e, mais 350 mil para recuperação de ramais dentro da Reserva Chico Mendes nas comunidades do Rubicon, Filipinas, Porvir e Porongaba.

O Deputado que veio acompanhado de assessores e do represente aqui na regional do Alto Acre Rosimar Menezes, colocou o seu mandato a disposição e ressaltou a importância das parcerias com os municípios. “Independente de siglas partidárias tenho destinado emendas para os 22 municípios do Acre, e aqui em Epitaciolândia não será diferente.” destacou o parlamentar ao anunciar os investimentos.

O Prefeito Sérgio Lopes por sua vez agradeceu a visita do deputado e falou da importância dos investimentos para o bem estar de nossa população. “Em nome de todos epitaciolandenses quero agradecer ao deputado Léo de Brito por ter esse olhar carinhoso com nosso município, as portas da prefeitura estão sempre abertas para recebê-lo.” Disse Sérgio Lopes.

