Assessoria – O governo do Estado, por meio da Secretaria de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres (SEASDHM), recebeu 1.100 cestas básicas, que foram doadas pela Confederação Nacional de Agricultura (CNA), juntamente com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (Faeac), para os produtores rurais que têm sofrido com as enchentes no estado.

De acordo com o presidente da Faeac, Assuero Veronez, os produtores rurais dos municípios afetados pela alagação perderam toda a produção e estão passando por extrema necessidade, principalmente de alimentação.

“A Confederação Nacional de Agricultura trabalha defendendo os produtores rurais e conta com a parceria local da Faeac. Neste ato, será realizado um trabalho em conjunto com a SEASDHM, Sepa e sindicatos rurais patronais, que serão responsáveis pela logística da entrega das cestas”, destacou Veronez.

“Além das cheias, os produtores também sofrem com o problema da pandemia da Covid-19 no estado e queremos minimizar o sofrimento deles, que já perderam tanto, como o seu sustento e saúde”, observou o presidente da Faeac.

Veja abaixo Matéria Relacionada:

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo: Padre Adauto Tavares da cidade de Guaramira fez um desabafo durante uma missa, onde afirmou que o presidente Bolsonaro era um imoral, irresponsável e genocida que tem prazer em matar. ” Em Israel, o 1º Ministro sai nas ruas com um megafone pedindo para o povo ficar em casa, e esse irresponsável sai nas ruas sem máscaras, aglomerando, faltando o respeito com as leis do Brasil, é um homem que não tem moral nenhuma”, disse Padre Adauto. Já o Padre Edson Adélio Tagliaferro da paróquia Nossa Senhora das Dores, em Artur Nogueira – SP, chegou a chamar o presidente de ‘bandido’ e orientou que eleitores dele deviam se confessar. O Padre Edson recebeu apoio nas redes sociais após sofrer ataques de apoiadores de Bolsonaro e ter sido ‘enquadrado’ pelo bispo responsável pela região. O vídeo viralizou nas redes sociais.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.