Aeroporto Rio Branco faz parte do bloco norte. As propostas dos interessados na disputa devem ser entregues no dia 1º de abril – Foto: Tácita Muniz

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) marcou para o dia 7 de abril o leilão de concessão de 22 aeroportos que incluem o Aeroporto Plácido de Castro, em Rio Branco, e o de Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do Acre. Do G1 Acre

Em setembro do ano passado, o governo Federal, por meio do Ministério da Infraestrutura, apresentou ao Tribunal de Contas da União (TCU) os estudos sobre a sexta rodada de privatizações dos aeroportos do estado.

Em dezembro, o TCU aprovou os estudos e antes que o governo publicasse o edital com a data do leilão, a previsão é de que ocorresse no mês de março, mas, em seguida, a Anac publicou o edital com a data de 7 de abril.

As propostas dos interessados na disputa devem ser entregues no dia 1º de abril.

