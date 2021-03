O prefeito Zequinha Lima, o vice-prefeito Henrique Afonso e toda equipe de secretários municipais reuniram-se na manhã desta segunda-feira, 01, para avaliar os primeiros sessenta dias de mandato a frente da Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

“Nossa avaliação é positiva, levando em consideração que o planejamento para cem dias não foi possível executar em 100% por conta das inúmeras demandas que foram surgindo: casos de COVID altos, maior que a primeira onda e a maior enchente da história de Cruzeiro do Sul. Tivemos de deslocar parte do planejamento para atuar nas áreas emergenciais”, explicou o prefeito Zequinha Lima.

A organização da prefeitura em lidar com múltiplas situações de crise ao mesmo tempo tem trazido como resultado o reconhecimento no estado, nacional e até internacional, com o envolvimento de organizações como Cruz Vermelha e Médicos Sem Fronteiras para dar sua contribuição na crise humanitária gerada por alagação durante uma pandemia.

“Dadas todas as dificuldades enfrentadas, pela pandemia e por essa cheia histórica, a gestão graças a Deus, consegue ter êxito nas questões mais essenciais que fazem parte iluminação pública, melhoria de ruas, limpeza pública, funcionamento dos postos de saúde. Mesmo diante de toda essa conjuntura temos tido uma ação organizada, planejada e que ainda com algumas dificuldades dos primeiros 60 dias, o prefeito Zequinha tem sido um grande maestro e condutor nesse momento de tanta crise que estamos passando e também secretários que tem desempenhado seus papéis de maneira extraordinária ao meu ver”, disse o vice-prefeito Henrique Afonso.

Obras

Mesmo em meio a tantas adversidades, a secretaria de obras tem buscado dar resposta às demandas, por exemplo, através do programa de tapa buracos emergencial.

Meio Ambiente

Da mesma maneira, a secretaria de meio ambiente tem avançado no programa Cidade Limpa, que já apresenta resultados através da redução do número de casos de dengue em Cruzeiro do Sul.

Saúde

Além da rotina de manter os postos funcionando, a secretaria de saúde tem se empenhado na vacinação, com o Posto Mão Amiga em atendimento aos casos de sintomas respiratórios e na prevenção do Covid entre os desalojados.

Desenvolvimento Social

A Ação Social lida diretamente com as pessoas que tiveram de sair de suas casas. A secretaria de abastecimento ficou responsável pela entrega de cestas básicas, e há ainda o programa Juruá Solidário, coordenado pela primeira dama Lurdinha Lima, com o apoio de servidores atuando como voluntários.

“Só tenho a agradecer o empenho de cada um, de todos os secretários e de todos os servidores que tem se doado nesse momento tão crítico que estamos passando. As avaliações, são tarefas de rotina que tem por objetivo ir melhorando cada vez mais a nossa atuação”, concluiu o prefeito.

