A prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, realizou uma série de vistorias às ações de limpeza e infraestrutura no município na manhã de segunda-feira (01).

Além de visitar as obras que estão sendo realizadas no município a chefe do executivo esteve percorrendo as ruas e os bairros de Brasileia com o gabinete itinerante, atendendo a população.

O objetivo da ação foi vistoriar enloco as problemáticas que o município tem enfrentado relacionado as ruas, calçadas, iluminação pública e terrenos baldios.

A vistoria é realizada de forma programada tendo em vista o período chuvoso que a região tem passado.

Foi solicitada a limpeza dos terrenos abandonados para evitar a criação do mosquito transmissor da dengue, retirada de capim das calçadas e melhorias na iluminação das ruas.

Segundo a prefeita Fernanda Hassem, acompanhar as atividades desenvolvidas pela equipe é parte fundamental da administração do município. “Dessa forma, podemos não somente garantir uma melhor prestação de serviços à nossa população, como averiguar de perto as necessidades daquele local”, destaca.

