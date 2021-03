3 de Julho Notícias – Sidenir foi eleito em 2020 com 508 votos e estava em seu segundo mandato de vereador e era bastante querido de todos. Além de parlamentar, Sidenir dirigiu o sindicato dos trabalhadores rurais em Tarauacá e protagonizou diversas lutas em defesa dos trabalhadores rurais no estado. Leia a nota oficial do PCdoB, que lamenta sua partida tão repentina;

NOTA DE PESAR

É com profundo pesar que o PCdoB, no Acre, informa o falecimento do vereador José Sidenir, de Tarauacá.

Ele estava internado no Hospital de Campanha do Juruá, em Cruzeiro do Sul, tratando dos sintomas da covid-19.

Sidenir deixa um legado de luta, de coragem, em defesa de uma Tarauacá justa e equitativa para todos. Em seu terceiro mandato, Sidenir do Sindicato foi forjado na luta junto aos trabalhadores rurais. Sempre em defesa da agricultura familiar, da justiça, da democracia, do nosso povo.

Seja na Câmara, seja no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tarauacá, sua conduta era irreparável. Um ser humano ímpar.

À esposa e filhos, o nosso mais profundo pesar e manifestação de apoio neste momento doloroso para todos nós.

