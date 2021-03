Na live de ontem, Segunda-Feira (01) o Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, convidou os gestores das escolas Municipais, Secretário de Educação e Coordenadora de Ensino para estarem repassando maiores informações à sociedade Assisbrasiliense acerca da retomada do ano letivo 2020 para conclusão do 4º bimestre, bem como o início do ano letivo 2021 e o processo seletivo para contratação de professores.

Vale destacar que a Escola Simon Bolívar já concluiu o quarto bimestre, portanto apenas aguarda o início do ano letivo 2021.

No início da live, Jerry deu a oportunidade para os gestores falarem como foi o processo de adaptação das aulas no período de pandemia. No tocante, o Professor Manoel que é Diretor da Escola Edilza Maria Batista, destacou que o caminho encontrado foi o trabalho apostilado, entrega de atividades impressas para os alunos, bem como o auxílio das plataformas virtuais de internet, como por exemplo o WhatsApp que foi bastante utilizado para sanar dúvidas dos alunos. Acrescentou que essa modalidade somada com a realização de busca ativa, alcançou mais de 80% dos alunos.

O Secretário de Educação, Elias Araújo, destacou que para o início do quarto bimestre na zona rural, tem que aguardar a realização do processo seletivo, uma vez que o quantitativo de professores do quadro efetivo da Secretaria Municipal de Educação não é suficiente para atender as demandas das mais de 40 escolas rurais.

Entrega das atividades para conclusão do 4º bimestre (zona urbana)

Nos dias 04 e 05 de Março (quinta e sexta-feira) os pais deverão ir buscar, nas respectivas escolas, as atividades do 4º bimestre, exceto da Escola Edilza que será entregue na Escola Simon Bolívar.

Processo seletivo para contratação de professores temporários

O Projeto de Lei para realização do seletivo foi encaminhado semana passada para a Câmara de Vereadores, que fez o estudo e aprovou por unanimidade na manhã desta Terça-Feira (02).

De acordo com o Secretário, até a Quinta-feira (04) o processo seletivo estará publicado no Diário Oficial do Estado e a partir daí começará a divulgação para que a população tenha mais conhecimento e na Terça-Feira, dia 09 de Março inicia-se as inscrições que perdurarão até o dia 12 de Março.

No seletivo além das vagas para professores, também haverá vaga para nutricionista, Assistente Social e Psicólogo. A modalidade será por meio de análise curricular.

Início do ano letivo 2021

Após a conclusão do 4º bimestre e finalização do processo seletivo para contratação dos professores temporários, será anunciada a data exata de início do ano letivo 2021.

