Na manhã desta terça-feira (02), o Deputado Federal, Léo de Brito, a convite do Prefeito Jerry Correia, esteve visitando Assis Brasil e durante reunião, anunciou investimentos para o município no valor de R$ 4.210.000,00 (quatro milhões e duzentos e dez mil reais), em emendas para Assis Brasil.

Vale destacar que além de participar da reunião no Gabinete do prefeito, o Deputado também visitou os imigrantes que estão alojados na ponte e na Escola Iriscélia Cabanellas Zaninni e ouviu seus clamores. Após visitou a pavimentação da rua Eneide Batista e afirmou que deseja ajudar no desenvolvimento de Assis Brasil e colocou sua equipe à disposição para ajudar a gestão de Jerry.

No tocante, Jerry agradeceu o apoio recebido, destacando o empenho de Léo de Brito em atender as demandas do município. “São emendas importantes para a saúde avançar e melhorar o atendimento à população, além da valorização do Conselho Tutelar e melhoria da infraestrutura das ruas e ramais. Deixo aqui minha gratidão ao Deputado pela parceria e carinho que tem por Assis Brasil,” disse o Prefeito.

Dentre os objetos e valores das emendas, estão:

R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) – para aquisição de kit de equipagem para o Conselho tutelar;

R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais) – aquisição de 01 trator esteira;

R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) – para desenvolvimento de ações do PAB (Programa de Atenção Básica);

R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) – Aquisição de 01 ambulância traçada;

R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) – Investimento em saúde itinerante;

R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) – para pavimentação e construção de calçadas.

