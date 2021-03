Depois do governador Gladson Cameli ter testado positivo para Covid-19, o deputado federal Alan Rick – DEM usou suas redes sociais para informar aso seguidores e sociedade, mas alertou que está bem e se medicando em casa.

Bolsonaro chegou em uma comitiva composta por mais de 40 pessoas, visitou áreas alagadas em Rio Branco e Sena Madureira, aglomerou centenas de pessoas e fez questão de não usar máscara, assim como parte de sua comitiva.

Ontem o governador Gladson Cameli, apresentou indisposição e fez o exame, que apontou ter sido infectado pelo Covid-19. Gladson está assintomático e se recupera bem, mas afastado de suas atividades presenciais.

Alan Rick é um dos maiores defensores do governo Bolsonaro no congresso, acompanhou a vinda do presidente de perto aqui no Acre e já é o segundo da comitiva a confirmar infecção pelo Covid.

Veja o vídeo postado nas redes sociais do parlamentar;

Veja Abaixo Matéria Relacionada:

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo: Padre Adauto Tavares da cidade de Guaramira fez um desabafo durante uma missa, onde afirmou que o presidente Bolsonaro era um imoral, irresponsável e genocida que tem prazer em matar. ” Em Israel, o 1º Ministro sai nas ruas com um megafone pedindo para o povo ficar em casa, e esse irresponsável sai nas ruas sem máscaras, aglomerando, faltando o respeito com as leis do Brasil, é um homem que não tem moral nenhuma”, disse Padre Adauto. Já o Padre Edson Adélio Tagliaferro da paróquia Nossa Senhora das Dores, em Artur Nogueira – SP, chegou a chamar o presidente de ‘bandido’ e orientou que eleitores dele deviam se confessar. O Padre Edson recebeu apoio nas redes sociais após sofrer ataques de apoiadores de Bolsonaro e ter sido ‘enquadrado’ pelo bispo responsável pela região. O vídeo viralizou nas redes sociais.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.