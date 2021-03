Assessoria – À convite da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, a Senadora Mailza Gomes visitou um dos abrigos montados para receber as famílias atingidas pela enchente do Rio Juruá. A visita ocorreu na manhã desta terça-feira, 02, na Escola Dom Henrique Ruth, onde a senadora aproveitou para conhecer de perto todas as ações disponibilizadas pelo município aos abrigados.

“Quero parabenizar o prefeito Zequinha e toda equipe que organizaram essa estrutura para receber essas pessoas, que nesse momento estão nesse desalento. Conversei com as pessoas, que me disseram que estão sendo bem servidas. Hoje estou aqui visitando, vendo de perto a situação, parabenizo todos e me coloco a disposição para ajudar”, destacou a senadora.

Desde o início da gestão do Prefeito Zequinha Lima a prefeitura montou um plano de ação para atuar diante da situação de emergência. Neste ano, além de Cruzeiro do Sul passar pela maior cheia da história, com a marca de 14,36 metros do Rio Juruá, a cidade enfrenta a pandemia do covid-19, com registro de aumento no número de casos. Os abrigos foram montados nas escolas, para que cada família fosse instalada em uma sala de aula, evitando assim a aglomeração e proliferação do vírus.

