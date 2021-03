E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo: A Deputada Perpétua Almeida e o deputado Edvaldo Magalhães através de seu Gabinete Solidário levaram centenas de cestas básicas e água potável aos desabrigados nos 10 município que mais sofreram com a cheia dos rios no Acre. Famílias perderam tudo, desde objetos pessoais, as lavouras, principalmente pequenas plantações da agricultura familiar. Dez cidades do Acre sofrem com alagação de rios e mais de 121 mil pessoas estão afetadas. Mais de 200 militares vinculados ao Comando Conjunto da Amazônia atuam na Operação Enchente no Acre.

