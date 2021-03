Pelo menos 116 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (1) e reúnem 212,5 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 21.227,68 na Prefeitura de Guaraciaba (SC). Só no IBGE são mais de 200 mil vagas de nível fundamental e médio. Fonte: G1 Rio