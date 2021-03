Programa Mais Médicos – A pedido Governo do Estado da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello em conversa com o governador Gladson Cameli, confirmou neste domingo, 28, o envio de médicos para os municípios por meio do Programa Mais Médicos.

“Conversei com o Ministro da Saúde e expliquei sobre às necessidades do nosso Estado, e o ministro prontamente já articulou para o chamamento dos profissionais, que em breve estarão em solo acreano atendendo nossa população “, ressalta o chefe de Estado, Gladson Cameli.

A chegada dos profissionais visa desafogar a rede estadual e dar suporte a Atenção Básica que compete aos municípios.

Até o dia 8 de março o Ministério da Saúde irá anunciar o quantitativo que será enviado para os municípios que mais necessitam.

Sobre o Programa Mais Médicos

O Programa Mais Médicos (PMM) é parte de um amplo esforço do Governo Federal, com apoio de estados e municípios, para a melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Além de levar mais médicos para regiões onde há escassez ou ausência desses profissionais, o programa prevê, ainda, mais investimentos para construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde (UBS), além de novas vagas de graduação, e residência médica para qualificar a formação desses profissionais.

Assim, o programa busca resolver a questão emergencial do atendimento básico ao cidadão, mas também cria condições para continuar a garantir um atendimento qualificado no futuro para aqueles que acessam cotidianamente o SUS. Além de estender o acesso, o programa provoca melhorias na qualidade e humaniza o atendimento, com médicos que criam vínculos com seus pacientes e com a comunidade.

O Mais Médicos se somou a um conjunto de ações e iniciativas do governo para o fortalecimento da Atenção Básica do país. A Atenção Básica é a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS), que está presente em todos os municípios e próxima de todas as comunidades. É neste atendimento que 80% dos problemas de saúde são resolvidos.

Matéria Relacionada:

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo: A Deputada Perpétua Almeida e o deputado Edvaldo Magalhães através de seu Gabinete Solidário levaram centenas de cestas básicas e água potável aos desabrigados nos 10 município que mais sofreram com a cheia dos rios no Acre. Famílias perderam tudo, desde objetos pessoais, as lavouras, principalmente pequenas plantações da agricultura familiar. Dez cidades do Acre sofrem com alagação de rios e mais de 121 mil pessoas estão afetadas. Mais de 200 militares vinculados ao Comando Conjunto da Amazônia atuam na Operação Enchente no Acre.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.