Durante o final de semana, o Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia e seu Vice Reginaldo Martins, estiveram visitando a obra de pavimentação asfáltica da rua Eneide Batista e ao visualizarem o trabalho que está sendo feito, teceram agradecimentos ao Governador do Estado, Gladson Cameli, por ter contribuído para a conclusão da rua.

Vale destacar que o convênio original contemplava apenas recapeamento de um trecho da referida rua, no entanto Jerry procurou Gladson, explicou a situação que o município vivencia, com ruas intrafegáveis e fez um clamor para que o Governador o ajudasse a fazer a pavimentação de todo o perímetro da rua. Então Gladson se solidarizou e assinou um convênio contemplando o recapeamento do restante da rua.

“Queremos fazer um agradecimento especial ao governador Gladson Cameli, que foi sensível à situação de Assis Brasil e está nos ajudando a recapear totalmente essa rua e posteriormente nós vamos iniciar o trabalho também na rua Francisco das Chagas. Então fica aqui o nosso agradecimento ao governador em nome de toda a população de Assis Brasil,” agradeceram Jerry e Reginaldo.

Veja o Vídeo: Padre Adauto Tavares da cidade de Guaramira fez um desabafo durante uma missa, onde afirmou que o presidente Bolsonaro era um imoral, irresponsável e genocida que tem prazer em matar. ” Em Israel, o 1º Ministro sai nas ruas com um megafone pedindo para o povo ficar em casa, e esse irresponsável sai nas ruas sem máscaras, aglomerando, faltando o respeito com as leis do Brasil, é um homem que não tem moral nenhuma”, disse Padre Adauto. Já o Padre Edson Adélio Tagliaferro da paróquia Nossa Senhora das Dores, em Artur Nogueira – SP, chegou a chamar o presidente de ‘bandido’ e orientou que eleitores dele deviam se confessar. O Padre Edson recebeu apoio nas redes sociais após sofrer ataques de apoiadores de Bolsonaro e ter sido ‘enquadrado’ pelo bispo responsável pela região. O vídeo viralizou nas redes sociais.

