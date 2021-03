O Diretor da escola Estadual José de Souza Martins localizada na Comunidade Nova Cintra, município de Rodrigues Alves procurou a reportagem para denunciar o atraso da Energisa na construção de melhoria de rede elétrica para atender as necessidades da escola José de Souza Martins

A obra era para ter iniciado dia 26 de outubro de 2020 e o prazo para concluir seria de 30 dias, como foi dado garantia pela empresa em documento assinado pela AGEAC.

Apesar do atraso, empresa até iniciou os serviços, mas até esta data ainda não concluiu ampliação da capacidade de carga elétrica necessária para instalação dos aparelhos de ar.

O Direto Francisco Alves, questiona a demora da empresa e pede que os serviços possam ser realizado o mais breve, pois como estamos em recesso por conta da Pandemia, a ideia segundo ele é que justamente seja aproveitado esse período.

“Nós esperamos que a Energisa possa entregar o mais rápido possível esta obra, pois a energia que a escola recebe não está suprindo a demanda da nossa escola. Os aparelhos de ar condicionados estão aqui e queremos instalar os mesmos nesse período, para que quando iniciar as aulas presenciais a comunidade escolar possa ter melhor condição de aula”, disse o Diretor.

