Preocupado com o boletim da Secretaria de Saúde do Acre divulgado ontem (28), que trouxe a confirmação de mais duas mortes pela Covid-19, totalizando 998 mortes no estado, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (Progressistas), disse que mais do que nunca é preciso reforçar o papel de cada um na prevenção da doença e o sentimento de que, unidos, os acreanos poderão vencer a guerra contra a Covid-19.

A situação no Acre ainda é bastante delicada. Mais 197 novos casos de infecção pelo novo coronavírus também foram registrados, fazendo com que o número de casos saltasse de 57.337 para 57.534. Dos 106 leitos de UTI nos hospitais da rede SUS disponibilizados, 95 estão ocupados. O Into, maior hospital de campanha do estado, continua com lotação máxima.

O parlamentar frisou que a situação é grave não só na capital acreana, mas também no interior do Estado. Ressaltou ainda que Cruzeiro do Sul registrou 12 óbitos no último final de semana.

“É preciso que a população esteja consciente de que a pandemia não acabou. Neste momento, o objetivo deve ser aumentar não só as medidas de distanciamento social, mas também a efetividade desse distanciamento. Esperamos seguir aliando as ações do poder público e as ações individuais da população para superarmos da melhor maneira possível a pandemia no Acre”, enfatizou Nicolau Júnior.

Padre Adauto Tavares da cidade de Guaramira fez um desabafo durante uma missa, onde afirmou que o presidente Bolsonaro era um imoral, irresponsável e genocida que tem prazer em matar. " Em Israel, o 1º Ministro sai nas ruas com um megafone pedindo para o povo ficar em casa, e esse irresponsável sai nas ruas sem máscaras, aglomerando, faltando o respeito com as leis do Brasil, é um homem que não tem moral nenhuma", disse Padre Adauto. Já o Padre Edson Adélio Tagliaferro da paróquia Nossa Senhora das Dores, em Artur Nogueira – SP, chegou a chamar o presidente de 'bandido' e orientou que eleitores dele deviam se confessar. O Padre Edson recebeu apoio nas redes sociais após sofrer ataques de apoiadores de Bolsonaro e ter sido 'enquadrado' pelo bispo responsável pela região. O vídeo viralizou nas redes sociais.

