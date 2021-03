O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), ficou indignado com a publicação feita no domingo, 28, por Jair Bolsonaro sobre repasse de recursos da Saúde para os estados e afirmou à coluna de Chico Alves, no UOL, que vai entrar com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para que a postagem, com informações erradas, seja retirada das redes sociais.

Antes, o governador assinou uma carta com outros governadores brasileiros, denunciando as informações repassadas por Bolsonaro, ressaltando que os recursos encaminhados para a área da Saúde são uma quantia “absolutamente minoritária” dentro do total informado por ele.

Em entrevista à coluna, Dino afirmou que Bolsonaro teve má-fé na divulgação dos dados. Segundo o governador, ele faz uma campanha para jogar a população contra os governadores.

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo: Padre Adauto Tavares da cidade de Guaramira fez um desabafo durante uma missa, onde afirmou que o presidente Bolsonaro era um imoral, irresponsável e genocida que tem prazer em matar. ” Em Israel, o 1º Ministro sai nas ruas com um megafone pedindo para o povo ficar em casa, e esse irresponsável sai nas ruas sem máscaras, aglomerando, faltando o respeito com as leis do Brasil, é um homem que não tem moral nenhuma”, disse Padre Adauto. Já o Padre Edson Adélio Tagliaferro da paróquia Nossa Senhora das Dores, em Artur Nogueira – SP, chegou a chamar o presidente de ‘bandido’ e orientou que eleitores dele deviam se confessar. O Padre Edson recebeu apoio nas redes sociais após sofrer ataques de apoiadores de Bolsonaro e ter sido ‘enquadrado’ pelo bispo responsável pela região. O vídeo viralizou nas redes sociais.

