Os gabinetes da vereadora Terezinha Fernandes, Edvaldo Magalhães e Perpétua Almeida, levaram centenas de cestas básicas e água potável aos desabrigados.

As comunidades Santa Cruz, Suçuarana, Três Bocas, Floresta, São Pedro, Silêncio e Torre da Lua foram as que mais sofreram com a cheia do rio Juruá. Famílias perderam tudo, desde objetos pessoais as lavouras, principalmente pequenas plantações da agricultura familiar.

Uma ação de iniciativa da deputada federal Perpétua Almeida e do deputado estadual Edvaldo Magalhães, ambos do PCdoB; denominada de Gabinete Solidário, vem trazendo solidariedade as famílias de 10 cidades atingidas pelas cheias dos rios acreanos.

Com uma campanha de arrecadação de donativos de nível nacional, a deputada federal Perpétua Almeida, buscando arrecadação cestas básicas para as centenas de famílias desabrigadas pelas cheias dos rios e igarapés e neste sábado (27), foi a vez de Rodrigues Alves ser contemplada.

A vereadora Terezinha Fernandes, a deputada federal Perpétua Almeida e o deputado estadual Edvaldo Magalhães, se uniram para levar uma mão amiga aos moradores das comunidades mais atingidas pelas águas em Rodrigues Alves.

Centenas de cestas básicas e água potável chegou até as residências das comunidades de difícil acesso, em uma demonstração de solidariedade e empatia com os que mais sofreram com a cheia do Rio Juruá. A vereadora Terezinha Fernandes detalhou sobre como se deu a grande ação de solidariedade.

“Quero agradecer aos meus amigos Edvaldo Magalhães e Perpétua Almeida, estes que sempre estenderam a mão aso irmão de Rodrigues Alves, principalmente nos momentos mais difíceis. Hoje nós percorremos todas as comunidades afetas pela cheia, entregamos uma cesta básica, água potável aos moradores e nos solidarizamos com a situação que enfrentam, mas é preciso pensar além disso, essas pessoas precisarão de apoio dos poderes para recomeçar suas vidas”, disse Terezinha Fernandes.

Com a sensibilidade humana, a vereadora Terezinha Fernandes dar uma demonstração plausível, de como levar uma mão amiga aos que nesse momento, perderam tudo e não tem quase nada em suas mesas.

