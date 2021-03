Alojamento do Náuas no estádio Florestão, em Rio Branco — Foto: Rede Amazônica Acre

Globo Esporte – O Náuas tem 20 jogadores alojados nas dependências do estádio Florestão, em Rio Branco (AC), mas o elenco ainda não está fechado para disputa do Campeonato Acreano 2021. O Cacique do Juruá espera uma definição sobre o início do estadual para acertar a vinda de mais dois reforços à capital acreana.

Trata-se do lateral-esquerdo Wellison, ex-São Francisco, e do atacante Dhonatan, com passagem pelo futebol guatemalteco. Os dois jogadores chegariam em Rio Branco no último fim de semana, mas como a Federação de Futebol do Acre (FFAC) avalia o adiamento o início do Acreano, previsto para dia 7 de março, o Náuas preferiu adiar a vinda de ambos.

– Estamos esperando a condição do Campeonato Acreano, se vai prorrogar ou não. Vamos esperar. Se dia 1º tiver o aval, fazemos a vinda deles, se não, não adianta a gente ter mais dois atletas no elenco isolados, sem poder ter atividades, sem poder fazer nada – afirma Romerson Silva, diretor de futebol do Náuas.

O Náuas é uma das únicas equipes do futebol acreano que ainda não havia começado a pré-temporada antes mesmo do decreto estadual que proíbe os treinamentos entrar em vigor.

Nesta temporada, o Cacique do Juruá será comandado por Zacarias Lopes, que é presidente do clube. A estreia do Náuas no estadual será contra o Galvez, atual campeão acreano.

