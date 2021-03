Acre com restrições por causa da pandemia do novo coronavírus – Elenco do Galvez Futebol — Foto: Oziel Moreira

Globo Esporte – A CBF divulgou a tabela detalhada da 1ª fase da Copa do Brasil Sub-20 no site da entidade. O confronto do representante acreano na competição, Galvez, contra o Londrina está marcado para 10 de março (quarta-feira).

De acordo com a tabela, a partida será disputada na Arena Acreana, em Rio Branco (AC), às 19h (de Brasília).

A primeira fase da competição é disputada em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, o classificado será conhecido nos pênaltis.

Quem avançar do confronto vai enfrentar Atlético-MG ou Fluminense-PI na segunda fase (oitavas de final), em jogos de ida e volta nos dias 24 e 31 de março.

Acre com restrições por causa da pandemia do novo coronavírus

No momento, o futebol está paralisado no Acre por conta de decreto governamental que classifica o estado na faixa vermelha em virtude da pandemia do novo coronavírus. Com isso, clubes não estão realizando treinamentos.

Na última sexta-feira (26), o presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Antonio Aquino Lopes, encaminhou um ofício às autoridades solicitando a liberação para futebol e aguarda uma resposta.

Por enquanto, está agendado para os dias 6 e 7 de março o início do estaduais feminino e masculino, respectivamente. Dependendo da resposta das autoridades sobre a solicitação da FFAC, a entidade pode adiar as duas competições.

