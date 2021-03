Andirá tem despesas estimadas em R$ 170 mil mensais — Foto: Manoel Façanha

Globo Esporte – A empresa de gestão esportiva que está gerindo o futebol profissional do Andirá pode ter aumento das despesas se houver atraso para o início do Campeonato Acreano 2021. Isso porque o Morcego já tem todo elenco alojado em Rio Branco (AC) e os gastos mensais, incluindo folha salarial, gira entorno de R$ 170 mil.

Em entrevista ao ge na manhã desta sábado (28), a empresária e gestora Maria Damaira Aguiar disse que o Morcego aguarda a liberação das autorizardes de saúde para retornar aos treinamentos. Enquanto isso, todos jogadores seguem alojados na capital.

– Temos que manter porque não temos condições de mandar os jogadores voltar e depois voltar de novo. A gente sabe que o custo de uma passagem para o Acre é muito cara, é melhor viajar para Europa. Então temos que manter e vamos aguardar isso – afirma

– Tem os gastos diários, como alimentação. É o primordial. Entorno por mês, como a folha salarial, gastamos mais de R$ 170 mil. Mas ainda acredito que vai mais que isso – completa a dirigente.

Segundo a gestora, o Governo do Acre deveria autorizar os clubes de futebol a retornarem aos treinos mediante ao teste negativo para Covid-19. Ele conta que o Andirá testou nesta semana os jogadores, funcionários e comissão técnica, e todos apresentaram resultado negativo.

– Eu acredito que se, na boa vontade do governador, se ele quisesse, deixaria os clubes treinar. Como? A gente fazendo os testes da Covid-19. Essa semana mesmo eu trouxe várias caixas de testes Covid-19 para Rio Branco e fizemos essa semana no meu plantel inteiro, inclusive até na cozinheira, no motorista, todo mundo fez. Todos deram negativo graças a Deus – garante.

Damaira Aguiar diz que mantém contato com empresa parceira do Rio de Janeiro (RJ) para compra de vacinas contra o novo coronavírus, assim quando houver liberação das autoridades. A gestora teme prejuízo maior caso a paralisação das atividades permaneça por muito tempo.

– Acaba sendo um prejuízo. Estávamos contando que seria uma coisa rápida porque o estadual é rápido. Então a gente estimou um prazo e também os gastos durante todo campeonato. Aqui no Acre não temos ajuda de ninguém, então é complicado. É uma coisa que não podemos abrir mão nem largar – finaliza.

O Andirá estreia no Campeonato Acreano contra o Atlético-AC. O estadual, no entanto, não está confirmado para começar no dia 7 de março. A Federação de Futebol do Acre (FFAC) aguarda resposta do Comitê de Combate à Covid sobre a liberação para realizar a competição.

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo: Após a repercussão negativa da PEC 186 que tem como proposta a desvinculação de recursos da educação e da saúde criada pelo senador Márcio Bittar para ser aplicado no auxílio emergencial e que gerou uma repercussão negativa, pois querem retirar recursos de classes que já não dispõe de uma grande quantidade de verba, mas sim só do garantido por lei.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.