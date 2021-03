A redação do site 3 de Julho Noticias vem através desta postagem informar ao órgãos competentes, que o presidente da Câmara Município de Rodrigues Alves, Neto do Jamilson (do mesmo partido do senador Sergio Petecão, que só aparece no Acre para pedir voto), não está cumprindo a Lei Complementar de número 131, também conhecida como Lei da Transparência ou Lei Capiberibe, que é uma lei brasileira que foi sancionada em 2009 pelo ex-Presidente Lula, que obriga a União, os Estados e os Municípios a divulgarem seus gastos na Internet em tempo real, mas não é assim que está acontecendo em Rodrigues Alves.

Com o descumprimento da lei por parte do presidente Neto, a falta de transparência também prejudica o trabalho dos vereadores da cidade, pelo menos para aqueles que estão interessados em fiscalizar o legislativo.

O descumprimento da lei pode ser denunciado aos Tribunais de Contas dos estados ou ao Ministério Público por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato e principalmente vereadores que não concordam com o presidente que quer esconder a transparecia.

O portal da referida Câmara está com um nome fictício, que de transparência não tem absolutamente nada, o que se percebe é o tempo passando e ninguém faz nada, daqui a pouco acaba o período do vereador como presidente e serão dois anos sem transparência.

Se procurar saber a respeito das compras, gastos e processos licitatórios, você consegue abrir o site da câmara, porém se você pesquisar a respeito da transparência o portal não abre. Por diversas vezes a redação do site 3 de Julho Notícias tentou acessar o portal da transparência, mas é impossível, sendo que a lei da transparência é bem clara quando cita os deveres do que deve ser divulgado.

Acredita-se que está na hora do Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público se manifestar a respeito do assunto, pois devemos zelar pelo cumprimento da lei que é primordial para que se mantenha o respeito e a ordem, principalmente em se tratando dos gastos com o dinheiro público.

O endereço eletrônico do Portal da Transparência da Câmara de Rodrigues Alves é www.rodriguesalves.ac.leg.br; mas realizando uma pesquisa no site de busca, verifica-se que simplesmente a Transparência evaporou.

Após a repercussão negativa da PEC 186 que tem como proposta a desvinculação de recursos da educação e da saúde criada pelo senador Márcio Bittar para ser aplicado no auxílio emergencial e que gerou uma repercussão negativa, pois querem retirar recursos de classes que já não dispõe de uma grande quantidade de verba, mas sim só do garantido por lei.

