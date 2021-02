A imprudência e irresponsabilidade do presidente da Câmara de vereadores do município de Rodrigues Alves e seus parceiros deu o que falar. De acordo com informações repassadas ao site 3 de Julho Notícias, o chefe do Legislativo, vereador Neto do Jamilson (PSD), resolveu pescar junto de alguns amigos sem ao menos cumprir as medidas de proteção.

O parlamentar além de demonstrar sua imprudência, também demonstrou a sua falta de compromisso com a coisa pública e sua irresponsabilidade, pois descumpriu o decreto da Covid-19 que obriga o uso de máscara em qualquer lugar e ainda está colocando a saúde de seus colegas vereadores em risco.

Isso porque, foi solicitado o imediato início das atividades parlamentares e nesta segunda-feira (1) acontecerá a primeira sessão ordinária da Câmara de forma presencial.

O fato é que se por ventura o presidente Neto do Jamilson contrair a Covid-19 (o que não é muito difícil). Até que ele descubra e se manifeste os primeiros sintomas, ele pode perfeitamente transmitir a doença tanto para os familiares como também para os próprios colegas vereadores.

Vale destacar também que enquanto o presidente da Câmara está negligenciando a Covid-19, o prefeito da cidade, Jailson Amorim (PROS), luta pela vida em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Juliana, em Rio Branco acometido ela doença.

A nossa reportagem tentou contato com o vereador Neto do Jamilson, mas obtivemos êxito até a publicação deste conteúdo. Mas o espaço está aberto para que o chefe do legislativo dê seus esclarecimento à população do município que o elegeu.

