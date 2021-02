Assessoria – Considerando a situação de calamidade pública em decorrência da enchente que atingiu o município de Sena Madureira, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) montou uma força-tarefa em parceria com o município para garantir assistência médica aos desabrigados e desalojados por meio do Programa Saúde Itinerante.

Com o apoio do município foi realizado uma triagem prévia para avaliar as principais necessidades e o quantitativo de pessoas a serem atendidas, que correspondem a 90 crianças e 80 adultos, em média.

“Viemos para atender essas famílias que estão desabrigadas e desalojadas, ofertando atendimento médico, laboratorial e assistência social. Sendo todo um esforço do governo do Estado por meio da Sesacre que está atuando nesta força-tarefa”, destaca a coordenadora do Programa Saúde Itinerante, Rosemary Fernandes.

Voltado para os moradores atingidos pela enchente, os atendimentos estão sendo realizados na creche Criança Feliz. O transporte do abrigo até o local de atendimento também está sendo garantido pelo município.

Antônio Santana, 55 anos, trabalha como picolezeiro na cidade de Sena Madureira e teve que buscar o abrigo após a enchente. Sobre a chegada da força-tarefa ele ressalta, “estou muito agradecido pelo tratamento que estão nos dando, achei ótimo, pois estou precisando de atendimento e não tenho condições de fazer pelo particular e fui muito bem recebido pela equipe”.

As consultas clínicas, pediátricas e exames laboratoriais, atualização da caderneta de vacina das crianças e entrega de medicamentos estão sendo executados pelas equipes da Atenção Primária, Saúde Itinerante, Vigilância em Saúde da Sesacre e pelas Secretarias da Cidadania e de Saúde do município.

