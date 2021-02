A Prefeitura de Cruzeiro do Sul está planejando a criação do Parque de Biodiversidade Coração Verde.

A área pertence a Sociedade Eunice Weaver, que tem interesse em ceder ao Município para a criação do local, como forma de garantir a sua preservação. A gestão estuda diferentes possibilidades de regulamentar a cessão da área .

O prefeito em exercício Henrique Afonso teve um encontro na última sexta-feira , 26, com o diretor presidente do Educandário, Rinauro Lima, que é o representante legal da Sociedade Eunice Weaver.

“Queremos fazer daqui um parque para que as pessoas possam usufruir tanto para ter esse contato com a natureza como também para o entretenimento e pesquisa”, disse o prefeito em exercício Henrique Afonso.

Rinauro Lima, diretor presidente, disse que a sociedade tem interesse em que a prefeitura crie o Parque Coração Verde na área.

“A gente é de acordo que a prefeitura tome conta para a gente não perder essa área enorme com invasões e porque tem uma biodiversidade muito grande”, disse Rinauro Lima.

A ideia é que a área posa ser usada no dia a dia das pessoas para caminhadas, mas as possibilidades de uso público são muitas: atividades esportivas como tirolesa, oficinas de ecoturismo, projetos de pesquisa e extensão com IFAC e UFAC, entre outras.

A secretaria de turismo Gleice Cruz destacou a importância do parque para os moradores e destacou a proximidade, já que está praticamente na área central da cidade.

“A gente sabe que Cruzeiro do Sul não tem nenhum parque e este lugar está próximo, então vai dar acesso a todas as pessoas tanto na área urbana quanto rural da cidade e a gente está vendo que o coração verde onde tem biodiversidade e as pessoas daqui gostam de caminhar, e ainda não tem um lugar como este. Vai ser um ponto turístico muito forte que vai ser onde as pessoas vão poder visitar, passear com as famílias, que a gente sabe que é algo aqui que está fazendo falta”, disse.

A criação do parque ajuda a proteger uma área que seria inadequada para moradia, explicou o secretário de meio ambiente Igor Neves.

“A gente pode ver que essa área é boa para passeio, tem uma beleza cênica, onde podem ser executadas diversas pesquisas, mas que não é utilizável para habitação. Por isso a secretaria de meio ambiente vai ajudar no que for necessário para realizar o estudo local para a criação do parque”, explicou.

Ambos projetos fazem parte de um projeto integrado de turismo que está nos planos da atual gestão em implementar. Há outras obras sendo pensadas na região central da cidade, como a construção de um mirante no Morro da Glória e outro na área do Antigo Fórum (A Histórica Prefeitura do Departamento do Alto Juruá) e a revitalização do Mirante do Cais. Tudo faz parte de um projeto maior que é o de incentivar e estruturar o crescente turismo na região.

Em 1935 Getúlio Vargas apoiou a Sociedade Eunice Weaver dando a incumbência de cuidar dos filhos de hansenianos em todo país, incluindo Cruzeiro do Sul. Eunice Weaver Foi a primeira mulher a receber, no país, a Ordem Nacional do Mérito, no grau de Comendador, em 1950.

