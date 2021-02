Em um encontro no café da manhã de sexta-feira (26), prefeito de Marechal Thaumaturgo Isaac Piyãnko (PSD), a deputada federal Perpétua Almeida e o deputado estadual Edvaldo Magalhães, ambos do PCdoB, dialogaram sobre os desafios enfrentados pelos Thauamaturguenses e como os mandatos poderão ajudar a gestão a solucionar alguns problemas do município.

A Pandemia trouxe desafios gigantes para administração local e para piorar a cheia dos rios agravou problemas que precisam de soluções imediatas, principalmente nas comunidades rurais. Edvaldo Magalhães postou em um perfil de rede social o encontro e falou das boas notícias que podem ajudar a cidade.

“Falamos sobre as dificuldades enfrentadas pela população neste momento de pandemia, alagação e também conversamos sobre investimentos. Queremos apoiar, através de emendas parlamentares, a produção rural, o incentivo ao esporte e a área da Educação de nível superior no município. Boa conversa, bons projetos e esperança de que tenhamos boas notícias em breve”, disse o parlamentar.

Edvaldo Magalhães e Perpétua Almeida, mantém relações de perto com o município de Marechal Thaumaturgo e sempre trouxeram grandes investimentos, principalmente nas áreas de infraestrutura e produção rural.