Militares encontraram uma dupla trafegando em uma motocicleta na BR-364 e, ao tentar realizar a abordagem, os indivíduos se evadiram e arremessaram uma arma de fogo em uma região de mata. Após buscas no local, os policiais localizaram o armamento.

A Guarnição policial recebeu informações que um indivíduo estava embriagado, fazendo disparos com arma de fogo.

Ao averiguar a situação, os militares encontraram o envolvido com a arma na cintura.

Ao avistar os policiais o homem realizou disparos contra guarnição, que conseguiu prender o indivíduo sem lesões graves.

As ocorrências foram encaminhadas à delegacia, juntamente com as armas apreendidas, para que fossem tomadas as providências cabíveis aos casos.

