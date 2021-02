Uma cliente de um supermercado gravou o momento em que uma mulher retira a calcinha para colocar no rosto – Foto: Reprodução Facebook

Uma mulher foi filmada tirando a calcinha fio dental e colocando no rosto, como se fosse uma máscara de proteção contra o novo coronavírus (Covid-19). O caso aconteceu no meio do supermercado Pick n’ Pay, na África do Sul. As informações são do UOL.

O registro foi amplamente divulgado na imprensa local, nesta semana, mas não foi informado quando aconteceu e nem em qual unidade do estabelecimento. Uma outra mulher, que também estava na fila, registrou a ação após uma funcionária do local informar que não poderia atendê-la sem a proteção.

A cliente chegou a alegar que não tinha uma máscara com ela e a funcionária ameaçou retirá-la da loja. Na mesma hora, a mulher coloca a mão por baixo do vestido e tira a calcinha.

Parabenizando a mulher pela atitude, uma outra compradora, que estava atrás dela na fila, começa a dizer “muito bem” e chega a afirmar que a “bactéria na calcinha é menor do que na máscara”.

Logo após toda a confusão, a pessoa que parabenizou a mulher por usar a calcinha como máscara foi flagrada falando com os funcionários do supermercado para que retirassem suas proteções faciais. Segundo o site local The Citzen News, ela ainda afirmou que não usaria o acessório por ser seu direito constitucional.

Desde o dia 1° de fevereiro é proibido ficar sem máscara em público no país africano e, quem descumprir a decisão, pode ser multado ou ainda ficar preso por até seis meses, de acordo com o site IOL.

“Uma pessoa que não usa máscara pode ser presa e processada. Quando forem condenados, serão punidos com multa ou prisão por período não superior a seis meses ou tanto multa quanto prisão”, disse o presidente Cyril Ramaphosa ao site The South African, em dezembro.

Mesmo com toda a confusão do vídeo, não ficou claro se as duas mulheres vão ser punidas legalmente por não utilizar a proteção adequadamente.

Veja o Vídeo:

