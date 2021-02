Assessoria – O governo do Estado, por meio do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), assinou nesta sexta-feira, 27, uma ordem de serviço para reforma e ampliação da Escola de Educação Profissional João de Deus, localizada na rodovia AC-40, a três quilômetros do Centro de Plácido de Castro.

A unidade foi inaugurada há cerca de 11 anos, possuindo oito salas de aula e três alojamentos com capacidade para 80 pessoas, além de uma cozinha experimental, laboratórios de imagem pessoal, construção civil e artesanato. Esta é a primeira grande intervenção no espaço, que também será ampliado com o fim de estender a capacidade de atendimento aos jovens e adultos que procuram a capacitação profissional.

“O recurso veio através do deputado federal Alan Rick, que destinou a emenda ao Ieptec, e o instituto por sua vez, decidiu investir na Escola João de Deus, em Plácido de Castro. Serão reformados os laboratórios de informática, também os de solo, e vamos construir mais um bloco. A obra vai ser fiscalizada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura”, informou a diretora técnica da Seinfra, Karla Carriço.

Todos os anos, aproximadamente 3 mil jovens da área urbana ou rural são beneficiados com a capacitação profissional e orientação pedagógica. O local é de fundamental importância para o município. O prazo máximo para execução do serviço é de 6 meses.

