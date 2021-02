Em período de pandemia, trabalha quem sabe inovar, e é assim que vem sendo desenvolvidos os trabalhos da equipe de Cultura do Município de Epitaciolândia, uma equipe que mesmo em meio a pandemia tem se reinventado, um grupo de jovens, mais que utiliza da sua juventude e da oportunidade que receberam, para seguir avante.

É a prefeitura Municipal de Epitaciolândia, criando e inovando, através da arte no paisagismo, onde visa trabalhar a técnica de projetar, planejar, fazer a gestão e a preservação de espaços livres.

O prefeito Sérgio Lopes em sua fala disse que a missão é implantar no município de Epitaciolândia a cultura de repensar o ambiente, visando técnicas de paisagismo, utilizando materiais recicláveis e plantas que promovam um ambiente mais agradável e sustentável.

“Queremos mudar a vista de nossa cidade, dar um aspecto moderno ao mesmo tempo respeitando a natureza e valorizando nossas praças e canteiros, e esse projeto tem como objetivo criar novos ambientes reaproveitado velhos espaços.” Desta Sérgio Lopes.

Por sua vez, a diretora de cultura Enage Peres a mentora do projeto, falou da importância de criar e inovar. Vamos criar e inovar com a arte do paisagismo, nas rotatórias do nosso município, não basta fazer parte de uma gestão ou de um sonho, temos que ser a diferença que almejamos.

