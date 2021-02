Assessoria – Os servidores do Núcleo da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) de Cruzeiro do Sul têm atuado de forma intensiva para ajudar as famílias atingidas pela enchente do Rio Juruá e seus igarapés. O apoio se dá em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a Defesa Civil e a Secretaria de Assistência Social do Estado.

“Este momento é de união, de juntar forças e amenizar o sofrimento das famílias atingidas pela enchente”, disse a coordenadora do núcleo, Ruth Bernardino.

O trabalho humanitário se iniciou com o apoio à campanha Juruá Solidário, criado pela primeira-dama da cidade, Lourdes Lima, que tornou o Núcleo da Educação um dos pontos de arrecadação das doações.

Os servidores também se envolveram na ação e passaram a visitar as escolas estaduais que servem de abrigo, verificando as principais necessidades das famílias atingidas.

A equipe de Ensino se dividiu e montou grupos para arrecadar diversos produtos necessários neste momento. Entre eles, estão roupas e sapatos (adultos e infantis), fraldas descartáveis, alimentos, água potável, colchões, kit de higiene pessoal, material de limpeza, mais de 80 kits com cadernos, giz de cera, lápis de cor e de pintura, para a realização de atividades com as crianças. Além disso, há uma intensa mobilização entre amigos e grupos para doação de ração para os animais desabrigados.

“É extremamente gratificante a experiência de poder ajudar o próximo em um momento tão difícil. Com fé e empenho em ações como essas, dias melhores virão”, disse José Adriano Silva, coordenador da Educação de Jovens e Adultos do Núcleo.

Mas o trabalho da Educação continua e tem sido árduo neste período de pandemia e enchentes que afetam o estado e municípios. O planejamento e a realização de formações, por meio de lives, e o apoio às equipes gestora das escolas têm sido constantes, tanto para finalizar o ano letivo de 2020, como para iniciar o de 2021. E também há o atendimento pedagógico às famílias abrigadas nas escolas.

“Temos uma equipe muito aguerrida e solidária, que compõe as diversas modalidades e setores internos e externos do núcleo da SEE. Juntos, vamos superar este momento difícil para todos nós”, destacou Rocinete Santos, coordenadora de Ensino do Núcleo.

A ação solidária também se faz presente pelos servidores, junto com a equipe da Defesa Civil e da Assistência Social, com o apoio, acompanhamento e entrega de mantimentos às famílias que permaneceram em suas casas.

O governo do Estado e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul atuam em conjunto para levar serviço de saúde às vítimas da enchente, além de manter as unidades de saúde em alerta máximo.

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: Alagação, coronavírus e dengue: Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, vai a Brasília em busca de recursos. O prefeito Zequinha leva em mãos um planejamento, com indicações de emendas para cada parlamentar, com toda organização, baseado nas principais necessidades do município, mostrando os graves desafios enfrentados pela gestão e a solução que podem ser dadas com a ajuda da emenda de cada deputado federal e senador.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.