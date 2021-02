Brasil 247 – Pesquisa Exame/Ideia apontou que o governo Jair Bolsonaro tem 43% de rejeição (ruim/péssimo), mais de dez pontos percentuais acima do índice de aprovação (30%).

De acordo com o levantamento, 25% dos brasileiros avaliam a gestão como regular e 2% não souberam responder.

Entre os jovens de 18 a 24 anos, 47% afirmaram que desaprovam o governo Bolsonaro.

Questionados sobre “a maneira como Jair Bolsonaro está lidando com seu trabalho como presidente”, 41% disseram que não aprovam; 31% concordam; 24% acham regular e 4% não souberam responder.

Foram entrevistadas 1.200 pessoas. A pesquisa tem um nível de confiança de 95% e margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: Alagação, coronavírus e dengue: Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, vai a Brasília em busca de recursos. O prefeito Zequinha leva em mãos um planejamento, com indicações de emendas para cada parlamentar, com toda organização, baseado nas principais necessidades do município, mostrando os graves desafios enfrentados pela gestão e a solução que podem ser dadas com a ajuda da emenda de cada deputado federal e senador.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.