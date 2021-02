E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: A Presidente do Sindicato da Educação do Acre (SINTEAC), Rosana Nascimento, já mostrou que é totalmente contra a PEC 186 que tem como relator o senador turista, Márcio Bittar. A PEC Emergencial propõe desvincular recursos da educação e da saúde para aplicar no auxílio emergencial no valor de R$ 250,00. A Proposta de Emenda à Constituição só será votada na próxima terça-feira no Senado.

