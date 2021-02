O 6º Batalhão da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul recebeu, na manhã desta quinta-feira, 25, a emocionante visita do pequeno Arthur Silva, de 6 anos, que realizou o sonho de conhecer as dependências da instituição que tanto alimenta e colore as aspirações do menino.

Era a primeira vez que o garoto, que também comemorava mais um aniversário, tinha contato direto com os alojamentos de um quartel da PMAC. Ao lado de policiais, ele esbanjava risos e contagiava o ambiente com a alegria de poder tatear, pela primeira vez, os detalhes de um encanto que move a sua caminhada.

Para o aniversariante, a experiência é única e será eternizada. “Eu me sinto bem e muito feliz. Vou estudar bastante para um dia ser policial e agradeço a eles por esse momento”, disse.

A mãe de 32 anos, dona Maria Oliveira, relata que a família nutre os anseios do menino. “Aos 2 anos, quando via o carro das polícias na rua, Arthur saía correndo atrás. E agora, ele está crescendo com esse desejo e tenho a certeza de que vai realizar. Não tem quem roube isso do meu filho. Como mãe, tenho orgulho dele, apesar da pouca idade” disse.

Para a corporação, a admiração da criança é imensamente gratificante e traz esperança em tempos difíceis.

“A mãe escreveu uma cartinha, falando que o filho queria conhecer o quartel e que, na data em que comemora mais um ano de vida, a família não tinha condições de fazer nada. A gente, de bom grado, os recebeu e aproveitamos para dar umas lembrancinhas ao Arthur Silva. A Polícia Militar abraça o cidadão de bem e eu fico até emocionado diante da atitude dessa criança. São em situações como essas que vejo o quanto somos essenciais para a sociedade”, enfatizou o comandante tenente-coronel Evandro Bezerra Silva.

O governo vem intensificando investimentos para continuar garantindo à Polícia Militar do Acre o reconhecimento pelo comprometimento e pelos bons serviços prestados à população do Estado. A atual gestão também trabalha para que vidas, como a de Arthur Lima, continuem movidas pelo desejo de um dia bem servir a nossa sociedade.

Alagação, coronavírus e dengue: Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, vai a Brasília em busca de recursos. O prefeito Zequinha leva em mãos um planejamento, com indicações de emendas para cada parlamentar, com toda organização, baseado nas principais necessidades do município, mostrando os graves desafios enfrentados pela gestão e a solução que podem ser dadas com a ajuda da emenda de cada deputado federal e senador.

